EEUU y países latinoamericanos enfrentan reto de seguir siendo occidentales y cristianos: Hegseth.
MIAMI, 5 mar (Reuters) -
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo en una reunión con líderes de defensa latinoamericanos que sus países se enfrentan a una prueba para determinar si seguirán siendo occidentales y cristianos o si se verán desgarrados por la "migración masiva incontrolada" y otras amenazas.
"Nos enfrentamos a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones serán y seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios", dijo Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Carteles. (Reportaje de Phil Stewart en Miami, Florida; redacción de Ryan Patrick Jones en Toronto; edición en español de Javier López de Lérida)