Eeuu y países latinoamericanos enfrentan reto de seguir siendo occidentales y cristianos: hegseth.

MIAMI, 5 mar (Reuters) -

El jefe ‌del Pentágono, ‌Pete ⁠Hegseth, dijo en una ​reunión ⁠con líderes de ⁠defensa latinoamericanos que ​sus países se ‌enfrentan a una ​prueba para ​determinar si seguirán siendo occidentales y cristianos o si se verán desgarrados ​por la "migración masiva incontrolada" ⁠y otras amenazas.

"Nos enfrentamos ‌a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones serán y seguirán siendo naciones ‌occidentales con características distintivas, naciones cristianas ⁠bajo Dios", dijo Hegseth ‌en la ⁠Conferencia de ⁠las Américas contra los Carteles. (Reportaje de Phil Stewart en Miami, Florida; ‌redacción ​de Ryan Patrick Jones en Toronto; edición en español de ‌Javier López de Lérida)