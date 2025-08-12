EEUU y Pakistán reafirman compromiso contra terrorismo

Así lo establecieron durante la última ronda de diálogo antiterrorista entre ambos países en Islamabad, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní.

Las conversaciones fueron copresididas por el Secretario Especial de Pakistán ante las Naciones Unidas, Nabeel Munir, y el Coordinador Interino para la Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado de EE. UU., Gregory D. LoGerfo.

Ambas delegaciones enfatizaron la "importancia crucial" de desarrollar estrategias eficaces contra las amenazas terroristas, incluidas las que representan el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el Estado Islámico de la Provincia de Khorasan (ISKP) y el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), según un comunicado del Ministerio.

Washington elogió el "éxito continuo" de Pakistán en la contención de las entidades terroristas que amenazan la seguridad regional y mundial y expresó sus condolencias por las bajas civiles y de personal de seguridad en recientes ataques, incluyendo el atentado del Jaffar Express y el ataque al autobús escolar de Khuzdar, entre otros.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y Pakistán acordaron fortalecer los marcos institucionales, mejorar las capacidades para abordar los desafíos de seguridad y contrarrestar el uso de tecnologías emergentes con fines terroristas.

También se comprometieron a cooperar estrechamente en foros multilaterales, incluyendo las Naciones Unidas, para promover medidas antiterroristas "eficaces y sostenidas".

Pakistán celebró la decisión de Estados Unidos de designar al BLA y a su facción, la Brigada Majeed, como organizaciones terroristas extranjeras, señalando que la última está prohibida en Pakistán desde el 18 de julio de 2024.

El grupo ha sido vinculado a múltiples ataques mortales, incluyendo los incidentes del Jaffar Express y el autobús de Khuzdar. (ANSA).