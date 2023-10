WASHINGTON (AP) — Estados Unidos y Qatar han alcanzado un acuerdo para que los qataríes no actúen por el momento ante ninguna petición de Teherán para acceder a 6.000 millones de dólares en fondos iraníes que fueron desbloqueados como parte de un canje de prisioneros el mes pasado, dijo el jueves un funcionario estadounidense.

La medida, que no llega a congelar por completo los fondos iraníes en el sistema bancario de Qatar, se produce luego de los ataques de Hamas contra Israel y de las continuas críticas de los republicanos hacia el acuerdo que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden concretó con Irán, en el que se descongelaron 6.000 millones de dólares a cambio de la liberación de cinco estadounidenses detenidos en la nación de Medio Oriente. El funcionario que esbozó el entendimiento entre Estados Unidos y Qatar no estaba autorizado para comentar públicamente al respecto y habló bajo condición de anonimato.

Funcionarios estadounidenses han rechazado las críticas y han dicho que el dinero todavía no había sido utilizado por Irán y que sólo puede gastarse en cuestiones humanitarias.

“Nada de los fondos que han ido ahora a Qatar ha sido realmente gastado o accedido en modo alguno por Irán”, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken a los periodistas en Israel el jueves cuando se le preguntó sobre el dinero. “De hecho, los fondos de esa cuenta son supervisados por el Departamento del Tesoro, sólo pueden ser dispensados para productos humanitarios —alimentos, medicinas, equipos médicos— y nunca tocar manos iraníes”.

La Casa Blanca ha dicho que aún no ha descubierto información de que Irán estuviera directamente implicado en la reciente operación de Hamas contra Israel. Aun así, Irán es el principal patrocinador financiero y militar de Hamas. Funcionarios estadounidenses han afirmado que sus servicios de inteligencia no han visto una participación directa de Irán y no han culpado a Teherán.

En tanto, la Casa Blanca anunció que el gobierno federal comenzará con los vuelos de evacuación el viernes para los estadounidenses que quieran abandonar Israel.

Y en una muestra de apoyo para Israel, un funcionario estadounidense confirmó que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, planea visitar Israel el viernes, luego de la visita del jueves de Blinken.

Austin tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el ministro de Defensa Yoav Gallant para determinar qué otra ayuda militar es necesaria para su guerra contra Hamas, de acuerdo con el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Lee informó en Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker y Tara Copp en Washington y Lolita C. Baldor en Bruselas contribuyeron a este despacho.