EEUU y Reino Unido acordarán aranceles cero para los productos farmacéuticos, según fuentes

Por Maggie Fick y Alistair Smout

LONDRES, 1 dic (Reuters) -

Reino Unido y Estados Unidos están a punto de acordar la aplicación de aranceles cero a los productos farmacéuticos, y se espera un anuncio el lunes en la Casa Blanca, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca y el Gobierno británico no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

El ministro británico de Ciencia, Patrick Vallance, dijo a los legisladores en octubre que "cierto grado de aumento de precios es inevitable" para los medicamentos nuevos e innovadores en el marco de las conversaciones, aunque los fármacos existentes y los genéricos podrían no sufrir las mismas subidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a Europa para que pague más por los medicamentos estadounidenses, y las principales empresas farmacéuticas han retrasado la inversión en Reino Unido, alegando un entorno operativo difícil.

Los dos países acordaron en mayo buscar "resultados de tratamiento significativamente preferenciales en productos farmacéuticos", con el compromiso de que Reino Unido intente mejorar el entorno para las empresas farmacéuticas que operan en el país. (Información de Maggie Fick y Alistair Smout; edición de Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)