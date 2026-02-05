EEUU y Rusia están cerca de prorrogar el tratado sobre armas nucleares Nuevo START, según Axios

5 feb (Reuters) -

Estados Unidos y Rusia están a punto de cerrar un acuerdo para prorrogar el tratado de control de armas nucleares Nuevo START más allá de su vencimiento el jueves, según informó Axios, basándose en la información de tres fuentes familiarizadas con las negociaciones. El tratado Nuevo START, que establece límites a los misiles, lanzadores y ojivas estratégicas de cada parte, es el último de una serie de acuerdos nucleares que se remontan a más de medio siglo, a la Guerra Fría.

Axios dijo que las negociaciones se habían llevado a cabo durante las últimas 24 horas en Abu Dabi, pero que no se había alcanzado un acuerdo, basándose en la información de una fuente adicional.

El informe añade que no está claro si el acuerdo de respetar los términos del tratado durante un periodo adicional, posiblemente de seis meses, se consagrará de alguna manera formal.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Shubham Kalia en Bangalore; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)