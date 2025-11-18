EEUU y Rusia estudian un canje de prisioneros, según Axios

18 nov (Reuters) - Rusia y Estados Unidos han discutido la posibilidad de llevar a cabo otro intercambio de prisioneros, dijo el enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a Axios en una entrevista publicada el martes.

"Me reuní con algunos altos cargos estadounidenses y miembros del equipo de Trump para tratar algunos temas de naturaleza humanitaria, como posibles intercambios de prisioneros en los que la parte estadounidense ha estado trabajando", dijo Dmitriev, citado por Axios.

Un responsable estadounidense confirmó su declaración y dijo que la parte estadounidense estaba receptiva, pero advirtió que nada era inminente, dijo Axios.

El Gobierno de Donald Trump logró a principios de este año la liberación de Marc Fogel, un maestro de escuela estadounidense y exempleado de la embajada de Estados Unidos en Moscú, y de la bailarina ruso-estadounidense Ksenia Karelina.

En agosto de 2024, Estados Unidos y Rusia llevaron a cabo el mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría, con la liberación de 24 presos, entre ellos el periodista estadounidense Evan Gershkovich y el exmarino estadounidense Paul Whelan.

Dmitriev discutió la idea del último canje con el enviado estadounidense Steve Witkoff y otros altos cargos del Gobierno, añadió el artículo de Axios, citando una fuente.

Rusia espera que un nuevo intercambio de prisioneros con Estados Unidos demuestre buena voluntad y genere más confianza entre los países, según el artículo, que añade que ni Dmitriev ni el alto cargo estadounidense dijeron qué prisioneros de cada bando podrían participar en un intercambio.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Gursimran Kaur en Bengaluru; edición de Andrew Heavens y Conor Humphries; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)