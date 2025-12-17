EEUU y Rusia mantendrán conversaciones en Miami este fin de semana, según informa Politico

WASHINGTON, 17 dic (Reuters) - Funcionarios estadounidenses y rusos mantendrían conversaciones en Miami, Florida, este fin de semana sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, informó Politico el miércoles, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Se espera que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, formen parte de la delegación estadounidense, según Politico, que también informó de que Kirill Dmitriev, el jefe del fondo soberano de Rusia, formará parte de la delegación rusa. (Reportaje de Jasper Ward en Washington; Edición de Bhargav Acharya, Editado en español por Juana Casas)