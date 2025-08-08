LA NACION

EE.UU. y Rusia planean un acuerdo de tregua que cimentaría los avances de Putin en Ucrania: Bloomberg

8 ago (Reuters) - Washington y Moscú están tratando de llegar a un acuerdo para detener la guerra en Ucrania que reconocería la ocupación rusa del territorio anexado durante su invasión militar, informó Bloomberg News el viernes.

Funcionarios estadounidenses y rusos están trabajando para llegar a un acuerdo sobre los territorios antes de una cumbre prevista entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, tan pronto como la próxima semana, dijo el reporte, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo verificar de inmediato los detalles incluidos en el reporte. (Reporte de Dheeraj Kumar en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

