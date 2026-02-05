EEUU y Rusia restablecerán el diálogo militar de alto nivel, según el ejército estadounidense

5 feb (Reuters) -

El ejército estadounidense dijo que Washington y Moscú acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel, tras las conversaciones mantenidas en Abu Dabi, más de cuatro años después de su suspensión.

"Este canal de comunicación se suspendió en otoño boreal de 2021, justo antes del inicio del conflicto", dijo el Mando Europeo de Estados Unidos en un comunicado, en referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"El restablecimiento se conoce tras las reuniones celebradas en la capital de Emiratos Árabes Unidos entre el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Europeo de Estados Unidos, y altos mandos militares rusos y ucranianos", agregó.

