EE.UU. y sus aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN, dice enviado ante la ONU
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
NACIONES UNIDAS, 22 sep (Reuters) - Estados Unidos y sus socios defenderán cada centímetro del territorio de la alianza militar de la OTAN, dijo Michael Waltz, el nuevo enviado de Washington a las Naciones Unidas, en una reunión del Consejo de Seguridad para discutir las acusaciones de una violación rusa de espacio aéreo.
"Quiero aprovechar esta primera oportunidad para repetir y subrayar que Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN", señaló Waltz en su primera comparecencia desde que se convirtió en embajador. (Reporte de John Irish y Tom Balmforth; Editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de OTAN
Más leídas
- 1
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo
- 2
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 3
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi
- 4
Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz