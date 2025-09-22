EE.UU. y sus aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN, dice enviado ante la ONU

NACIONES UNIDAS, 22 sep (Reuters) - Estados Unidos y sus socios defenderán cada centímetro del territorio de la alianza militar de la OTAN, dijo Michael Waltz, el nuevo enviado de Washington a las Naciones Unidas, en una reunión del Consejo de Seguridad para discutir las acusaciones de una violación rusa de espacio aéreo.

"Quiero aprovechar esta primera oportunidad para repetir y subrayar que Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN", señaló Waltz en su primera comparecencia desde que se convirtió en embajador. (Reporte de John Irish y Tom Balmforth; Editado en español por Javier Leira)