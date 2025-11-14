EEUU y sus aliados piden al Consejo de Seguridad que ratifique su plan internacional para Gaza

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Estados Unidos y sus aliados árabes y musulmanes han defendido en una declaración dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU el plan trazado por la Casa Blanca para llevar la paz a la Franja de Gaza como la mejor opción a futuro hacia la "autodeterminación" de la población palestina. La aplicación del llamado Plan Integral para el Fin del Conflicto de Gaza, anunciado el pasado 29 de septiembre, ha sido el tema a debatir en las reuniones de alto nivel de esta semana y ahora mismo está siendo objeto de debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, Estados Unidos, junto a Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía, han reivindicado la importancia de esta iniciativa en medio de las deliberaciones del Consejo de Seguridad. "Esta declaración ofrece un camino hacia la autodeterminación y el Estado palestinos", han asegurado los firmantes de este comunicado conjunto, antes de defender un "esfuerzo sincero" que proporciona "un camino viable hacia la paz y la estabilidad, no solo entre israelíes y palestinos, sino para la región entera" de Oriente Próximo.