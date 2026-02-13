EEUU y Taiwán acuerdan reducir los aranceles y aumentar las compras de productos estadounidenses

Por David Lawder

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Responsables del Gobierno de Trump firmaron un acuerdo comercial recíproco definitivo que confirma un arancel del 15% para las importaciones procedentes de Taiwán, al tiempo que compromete a Taiwán a cumplir un calendario para eliminar o reducir los aranceles sobre casi todos los productos estadounidenses.

El documento publicado el jueves por la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos también compromete a Taiwán a aumentar significativamente las compras de productos estadounidenses entre 2025 y 2029, incluyendo US$ 44.400 millones en gas natural licuado y petróleo crudo, US$ 15.200 millones en aviones y motores civiles, US$ 25.200 millones en equipos para redes eléctricas y generadores, y equipos marinos y siderúrgicos.

El acuerdo añade lenguaje técnico y detalles específicos a un acuerdo marco comercial alcanzado por primera vez en enero que reducía los aranceles sobre los productos taiwaneses, incluidos los de su potente industria de semiconductores, del 20%, inicialmente impuesto por Trump al 15%. Esto sitúa a Taiwán en pie de igualdad con sus competidores asiáticos más cercanos en materia de exportación, Corea del Sur y Japón.

"Este es un momento crucial para que la economía y las industrias de Taiwán aprovechen los vientos de cambio y experimenten una gran transformación", escribió el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en su página de Facebook.

Esto optimizará el marco económico y comercial entre Taiwán y Estados Unidos, creará cadenas de suministro industriales fiables y establecerá una asociación estratégica de alta tecnología entre Taiwán y Estados Unidos, añadió.

Taiwán también ha obtenido exenciones de los aranceles recíprocos para más de 2.000 productos exportados a Estados Unidos, lo que significa que el arancel medio sobre las exportaciones estadounidenses se reducirá al 12,33%, según Lai.

El acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento de Taiwán, donde la oposición tiene mayoría.

