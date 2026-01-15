EEUU y Taiwán alcanzan un acuerdo comercial centrado en los semiconductores: Departamento de Comercio

15 ene (Reuters) - EEUU y Taiwán alcanzaron un acuerdo comercial que, según el Departamento de Comercio estadounidense, impulsará una "deslocalización masiva del sector estadounidense de semiconductores".

La tasa arancelaria recíproca de EEUU sobre los productos taiwaneses se limitará al 15%, según el Departamento de Comercio.

EEUU también aplicará un arancel del 0% a los productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes, componentes de aeronaves y "recursos naturales no disponibles".

Las empresas taiwanesas de semiconductores y tecnología también realizarán inversiones por un total de al menos US$ 250.000 millones para aumentar la producción en Estados Unidos, según el comunicado.

