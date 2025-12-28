EEUU y Ucrania acercan posiciones para un acuerdo de paz, dice Trump tras reunirse con Zelenski

*

Zelenski ve posible un acuerdo sobre garantías de seguridad

Persisten los obstáculos para un acuerdo de paz global

Trump habló con Putin antes de su reunión del domingo

Por Andrea Shalal y Gram Slattery

PALM BEACH, EEUU, 28 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que él y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaban "cada vez más cerca, quizás muy cerca" de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, pero ambos reconocieron que algunos de los detalles más espinosos siguen sin resolverse.

Los dos hablaron en una rueda de prensa conjunta a última hora de la tarde del domingo tras reunirse en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida. Trump dijo que estará claro "en unas semanas" si las negociaciones para poner fin a la guerra tendrán éxito.

Zelenski dijo que se alcanzó un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania. Trump se mostró algo más cauto, diciendo que estaban al 95% del camino y que esperaba que los países europeos "asumieran gran parte" de ese esfuerzo con el respaldo de Estados Unidos.

Zelenski había dicho antes que esperaba suavizar una propuesta estadounidense para que las fuerzas ucranianas se retiren completamente de la región de Donbás, en el este de Ucrania, una exigencia rusa que implicaría ceder parte del territorio en poder de las fuerzas ucranianas.

Tanto Trump como Zelenski dijeron el domingo que el futuro del Donbás no se había resuelto. "No está resuelto, pero se está acercando mucho. Es una cuestión muy difícil", dijo Trump.

Justo antes de que Zelenski y su delegación llegaran a la reunión, Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, tuvieron una conversación telefónica que el presidente estadounidense calificó como "fructífera" y el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que fue "amistosa".

Ushakov, en Moscú, contó que Putin le dijo a Trump que un alto el fuego de 60 días propuesto por la Unión Europea y Ucrania prolongaría la guerra.

El asesor del Kremlin también dijo que Ucrania tiene que tomar una decisión con respecto al Donbás "sin más demora". Agregó que el Gobierno ruso había acordado establecer grupos de trabajo para resolver el conflicto que se centrarán en cuestiones económicas y de seguridad.

REUNIÓN TRAS LOS ATAQUES RUSOS EN KIEV

Zelenski llegó a Mar-a-Lago a primera hora de la tarde del domingo, mientras los ataques aéreos rusos elevaban la presión sobre Kiev.

Rusia atacó la capital y otras partes de Ucrania con cientos de misiles y aviones no tripulados el sábado, dejando sin electricidad y calefacción a algunas zonas de Kiev.

Zelenski ha descrito los ataques del fin de semana como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz con la mediación de Estados Unidos, pero Trump dijo el domingo que cree que Putin y Zelenskiy van en serio con la paz.

El presidente estadounidense dijo que volverá a llamar a Putin después de reunirse con Zelenski.

Zelenski había dicho previamente a los periodistas que planea discutir el destino de la disputada región de Donbás con Trump, así como el futuro de la central nuclear de Zaporiyia y otros temas. Reportaje de Andrea Shalal en Palm Beach (Florida) y Gram Slattery en Washington; información adicional de Dan Peleschuk y Vladyslav Smilianets en Kiev; edición en español de Javier López de Lérida