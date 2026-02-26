EEUU y Ucrania debaten la reconstrucción posguerra mientras Rusia ataca la red eléctrica

Por Emma Farge y Pavel Polityuk

GINEBRA/KIEV, 26 feb (Reuters) -

Funcionarios ucranianos y estadounidenses se reunieron el jueves en Ginebra para mantener conversaciones sobre la reconstrucción posguerra, a pesar del estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia,

que durante la noche bombardeó infraestructuras

en toda Ucrania con drones y misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia había lanzado 420 drones y 39 misiles en otra noche de ataques a infraestructuras energéticas y otras infraestructuras críticas. Según él, decenas de personas resultaron heridas y se registraron daños en ocho regiones.

Las conversaciones en Ginebra con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, comenzaron poco después del mediodía, según informó Rustem Umerov, jefe del equipo negociador de Ucrania.

La reconstrucción de Ucrania tras la destrucción causada por los ataques aéreos rusos y los combates en el frente se ha convertido en un elemento importante en las conversaciones más amplias sobre cómo poner fin a la guerra, que esta semana ha entrado en su quinto año.

Kiev espera atraer alrededor de 800.000 millones de dólares de fondos públicos y privados durante los próximos 10 años para reconstruir el país.

"Trabajaremos a fondo en el paquete de prosperidad: mecanismos de apoyo económico y recuperación de Ucrania, instrumentos para atraer inversiones y marcos de cooperación a largo plazo", escribió Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en

la red social

X.

Añadió que los equipos también debatirían los preparativos para las nuevas conversaciones trilaterales con Rusia y que Ucrania está "centrada en soluciones prácticas".

de conversaciones trilaterales con Rusia en marzo debería conducir a una reunión de los líderes de los países para abordar las cuestiones pendientes más delicadas.

"Esta es la única manera de resolver todas las cuestiones complejas y delicadas y finalmente poner fin a la guerra", dijo Zelenski tras la llamada, en la que también participaron Witkoff y Kushner.

Las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos llegaron con escolta policial al Four Seasons Hotel des Bergues, a orillas del lago Lemán.

También el jueves en Ginebra, Witkoff y Kushner mantendrán una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de Irán con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, con la mediación de Omán.

ATAQUES AÉREOS

En los últimos meses, Rusia ha centrado sus ataques con misiles y drones en el sector energético de Ucrania, destruyendo centrales eléctricas y subestaciones y sumiendo a regiones enteras en apagones prolongados.

En Kiev, Larisa Fuzik, profesora de arte de 62 años, dijo que la comunidad internacional debía ejercer más presión sobre Rusia como agresor.

"Aunque hayan pasado cuatro años de guerra, cada vez que suena la alarma, siento tal miedo, tal frío en el alma, tal ansiedad", dijo Fuzik. "Inmediatamente me visto y corro al metro".

Moscú ha negado haber atacado intencionadamente a civiles durante la guerra, aunque sus ataques han matado a miles de ellos desde que invadió el país en febrero de 2022. Ucrania también ha atacado el sistema energético de Rusia, en particular las refinerías de petróleo, los depósitos y las terminales de transporte.

La última evaluación del Banco Mundial, publicada el lunes, reveló que la reconstrucción de la economía de Ucrania costará unos 588.000 millones de dólares. La evaluación se basa en datos del 24 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

Estados Unidos ha estado presionando a Ucrania para que encuentre una forma de poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Moscú y Kiev siguen muy alejadas en sus posiciones.

Los negociadores ucranianos y rusos se reunieron la semana pasada en Ginebra para celebrar su tercera reunión mediada por EEUU en lo que va de año, pero no lograron alcanzar ningún avance en los puntos clave, incluido el territorio.

Rusia afirma que Ucrania debe ceder el 20% restante de la región industrializada y fuertemente fortificada de Donetsk, en el este del país, que aún controla. Ucrania afirma que no renunciará al territorio que miles de personas han defendido con su vida.

(Redacción de Daniel Flynn y Dan Peleschuk; editado por Sharon Singleton y Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Jorge Ollero Castela)