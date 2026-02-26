EEUU y Ucrania debatirán la reconstrucción posguerra en las conversaciones de Ginebra

GINEBRA, 26 feb (Reuters) -

Los negociadores ucranianos tenían previsto reunirse el jueves en Ginebra con representantes estadounidenses para hablar sobre la reconstrucción de posguerra, ‌incluido un "paquete de prosperidad" de ‌financiación ⁠para reconstruir la economía de Ucrania, a pesar del estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia.

Las conversaciones con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno ​del presidente ⁠Donald Trump, ⁠Jared Kushner, estaba previsto que comenzaran alrededor de la hora del almuerzo, según dijo un funcionario ​ucraniano. No se esperaba que la delegación ucraniana hiciera declaraciones a los medios de comunicación después ‌de la reunión.

También el jueves en Ginebra, Witkoff y ​Kushner mantendrán una tercera ronda de conversaciones ​indirectas sobre el programa nuclear de Irán con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, con la mediación de Omán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló el miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, y acordó que la próxima sesión de conversaciones trilaterales con Rusia en marzo debería conducir a una reunión de ​los líderes de los países para abordar las cuestiones pendientes más delicadas.

"Esta es la única manera de resolver todas las cuestiones complejas y ⁠delicadas y finalmente poner fin a la guerra", dijo Zelenski tras la llamada, en la que también participaron Witkoff y Kushner.

Proseguir ‌con la reconstrucción de Ucrania tras la destrucción causada por los ataques aéreos rusos y los combates en el frente se ha convertido en un elemento importante en las conversaciones más amplias sobre cómo poner fin a la guerra, que esta semana ha entrado en su quinto año.

Kiev espera atraer alrededor de 800.000 millones de dólares de fondos públicos y privados durante los próximos 10 años para reconstruir ‌el país.

La última evaluación del Banco Mundial, publicada el lunes, reveló que la reconstrucción de la economía ⁠de Ucrania costará unos 588.000 millones de dólares. La evaluación se basa en datos del ‌24 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

Estados Unidos ⁠ha estado presionando a Ucrania para que encuentre una forma de poner ⁠fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Moscú y Kiev siguen muy alejadas en sus posiciones.

Los negociadores ucranianos y rusos se reunieron la semana pasada en Ginebra para celebrar su tercera reunión mediada por EEUU en lo que va de año, pero no ‌lograron alcanzar ningún avance en los puntos clave, ​incluido el territorio.

Rusia afirma que Ucrania debe ceder el 20% restante de la región industrializada y fuertemente fortificada de Donetsk, en el este del país, que aún controla. Ucrania afirma que no renunciará al territorio que miles de personas han defendido ‌con su vida. (Información de Daniel Flynn; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)