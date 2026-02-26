EEUU y Ucrania, listos para diálogo en Ginebra mientras persisten los ataques rusos

Kiev y Washington tienen previsto iniciar este jueves contactos de alto nivel en Ginebra para preparar una nueva ronda de diálogos con Moscú que acaben con cuatro años de guerra, si bien los ataques rusos continuaron durante la noche previa.

El encuentro reunirá al principal negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, y a los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, para ultimar los detalles de una próxima sesión trilateral con participación completa de Rusia, esperada para principios de marzo.

Estas reuniones forman parte de una intensa campaña diplomática lanzada por Trump que, sin embargo, no han logrado avances significativos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Washington presiona para ponerle punto final a los combates desencadenados por la invasión a gran escala de Rusia de febrero de 2022, que han dejado cientos de miles de muertos y destruido grandes extensiones de territorio, especialmente en el este y el sur de Ucrania.

La agencia estatal de noticias rusa Tass informó que el enviado para asuntos económicos del Kremlin, Kirill Dmitriev, también tiene previsto estar en la ciudad suiza.

Horas antes de la reunión, las fuerzas rusas lanzaron una oleada de ataques en Ucrania antes del amanecer.

Periodistas de la AFP escucharon varias explosiones en el centro de Kiev poco después de que las autoridades advirtieran de la llegada de proyectiles.

La Fuerza Aérea ucraniana informó de objetos a gran velocidad que se dirigían hacia la capital. Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad, dijo más tarde que Rusia estaba utilizando drones y misiles balísticos para bombardear la zona.

También se produjeron ataques en las regiones de Járkov, Zaporiyia y Dnipropetrovsk. Las autoridades informaron de siete heridos solo en Járkov.

- Conversaciones preparatorias -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habló con Trump el miércoles antes de las conversaciones, y tanto Witkoff como Kushner participaron en la llamada de 30 minutos.

Zelenski afirmó en redes sociales que "discutieron los temas" que los representantes abordarán en Ginebra durante el encuentro bilateral, "así como los preparativos para la próxima reunión de los equipos de negociación completos en formato trilateral a principios de marzo".

"Esperamos que esta reunión cree una oportunidad para llevar las conversaciones al nivel de los líderes. El presidente Trump apoya esta secuencia de pasos. Esta es la única manera de resolver todas las cuestiones complejas y delicadas y poner fin definitivamente a la guerra", añadió.

El líder ucraniano ha dicho que debería celebrarse una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para resolver las cuestiones más difíciles.

Las conversaciones, basadas en un plan estadounidense presentado a finales del año pasado, se encuentran en un punto muerto principalmente por el destino del Donbás, la región industrial del este de Ucrania que ha sido el epicentro de los combates.

Rusia insiste en obtener el control total de la región oriental ucraniana de Donetsk y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones.

Pero Ucrania ha rechazado la demanda y señala que no firmará ningún acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla.