EEUU y Ucrania trabajan en plan de paz "refinado" para poner fin a guerra con Rusia

KIEV/GINEBRA, 24 nov (Reuters) - Estados Unidos y Ucrania prosiguieron el lunes las conversaciones en Suiza para llegar a un plan de paz aceptable para ambas partes, tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron una lista de deseos del Kremlin.

Washington y Kiev dijeron en un comunicado conjunto que habían redactado un "marco de paz refinado" tras un primer día de conversaciones en Ginebra el domingo, aunque no proporcionaron detalles concretos.

La delegación de Ucrania que participó en las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Suiza regresó el lunes a su país para informar sobre los resultados, declaró el presidente Volodimir Zelenski.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó nuevos avances. "¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero puede que algo bueno esté sucediendo", escribió en Truth Social.

Estados Unidos sorprendió a Kiev y a los países europeos con un plan de paz de 28 puntos la semana pasada, dando a Ucrania hasta el jueves para acordar un marco que pusiera fin a la guerra más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta pedía a Ucrania que cediera más territorio, aceptara límites a su Ejército y abandonara sus ambiciones de entrar en la OTAN, exigencias rusas que los ucranianos rechazan desde hace tiempo.

Los aliados europeos de Ucrania elaboraron una contrapropuesta que, según una copia revisada por Reuters, detendría los combates en las líneas del frente actuales, dejando las discusiones sobre el territorio para más adelante, e incluiría una garantía de seguridad de Estados Unidos para Ucrania al estilo de la OTAN.

Moscú, que ha descrito el plan inicial de Estados Unidos como una posible base para un acuerdo de paz, rechazó la versión europea.

"El plan europeo, a primera vista (...) es completamente poco constructivo y no nos sirve", declaró a periodistas en Moscú el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

Tras las conversaciones del domingo, no se hizo pública ninguna declaración sobre cómo se abordarían en el plan revisado cuestiones polémicas como la forma de garantizar la seguridad de Ucrania frente a futuras amenazas rusas y cómo financiar la reconstrucción del país. Zelenski dijo que las negociaciones seguían en curso.

KIEV SIGUE BUSCANDO COMPROMISOS: ZELENSKI

"Todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, para buscar compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten", dijo Zelenski a través de una conexión de video desde otra cumbre de aliados de Ucrania en Suecia.

Zelenski afirmó que Rusia debe pagar por la guerra en Ucrania y que es crucial tomar una decisión sobre el uso de los activos rusos congelados.

"En este momento, estamos en un momento crítico y estamos trabajando con Estados Unidos, los socios europeos y muchos otros para definir los pasos que pueden poner fin a la guerra de Rusia contra nosotros, contra Ucrania, y traer seguridad real".

Trump, quien regresó al cargo este año con la promesa de poner fin rápidamente a la guerra, ha reorientado la política estadounidense, alejándola del apoyo incondicional a Kiev y aceptando algunas de las justificaciones de Rusia para su invasión de 2022.

Zelenski podría viajar a Estados Unidos esta misma semana para discutir los aspectos más delicados del plan con Trump, según fuentes familiarizadas con el asunto.

"El plan especial de Trump es, en general, una capitulación para Ucrania", dijo Anzhelika Yurkévich, una funcionaria de 62 años en Kiev. "Creo que el pueblo ucraniano no estará de acuerdo. Aunque firmen, (los puntos del plan) tienen que aplicarse, el pueblo ucraniano será quien lo haga. Y no está de acuerdo con esto".

El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, dijo que Ucrania mantiene sus líneas rojas, insistiendo en que la pertenencia a la UE y la OTAN deben ser elementos de las garantías de seguridad de Ucrania y de cualquier plan de paz.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, fue golpeada por lo que las autoridades dijeron que fue un ataque masivo con drones que mató a cuatro personas el domingo.

Con el humo saliendo de los escombros, se vio a un hombre agachado sosteniendo la mano de un cadáver.

"Había una familia, había niños", dijo Ihor Klimenko, comandante de la Cruz Roja del equipo de respuesta de emergencia en Járkov. "No puedo decir cómo, pero los niños están vivos, gracias a Dios, el hombre está vivo. La mujer murió, por desgracia".

Algunos líderes de la UE se reunieron para debatir sobre Ucrania al margen de la cumbre entre la UE y la Unión Africana celebrada el lunes en Luanda, mientras que otros participaron por videoconferencia. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Trump se había mostrado abierto a un plan de paz desarrollado conjuntamente.

"Y eso es precisamente lo que lograron ayer en Ginebra los representantes de Ucrania, Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea", declaró Merz, calificando el resultado de las conversaciones como "provisional".

"Pero también sabemos que la paz en Ucrania no se conseguirá de la noche a la mañana".

