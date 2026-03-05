WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - Estados Unidos y ‌las autoridades ‌encargadas ⁠de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, dijo ​el ⁠Departamento de Estado ⁠estadounidense en un comunicado el ​jueves, añadiendo que el objetivo es ‌crear las condiciones ​para una ​transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido.

"Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación ​económica y avanzar en la reconciliación política ⁠en Venezuela", agregó el Departamento de Estado.

"Nuestro ‌compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición ‌pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido", añadió ⁠el Departamento.

Tras meses de ‌intensa tensión, Estados Unidos ⁠capturó al presidente venezolano, ⁠Nicolás Maduro, en enero, lo que desencadenó una serie de cambios en el país, incluyendo la juramentación de ‌la presidenta ​encargada, Delcy Rodríguez. Desde entonces, ambos países han reanudado gradualmente sus relaciones bilaterales.

(Reportaje de Jasper ‌Ward; Redacción de Daphne Psaledakis)