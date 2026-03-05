EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares
WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - Estados Unidos y las autoridades encargadas de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado el jueves, añadiendo que el objetivo es crear las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido.
"Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", agregó el Departamento de Estado.
"Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido", añadió el Departamento.
Tras meses de intensa tensión, Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero, lo que desencadenó una serie de cambios en el país, incluyendo la juramentación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Desde entonces, ambos países han reanudado gradualmente sus relaciones bilaterales.
(Reportaje de Jasper Ward; Redacción de Daphne Psaledakis)