EEUU/Brasil.- EEUU anuncia una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil abriendo la puerta a más sanciones

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este martes la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil para determinar si éstas restringen injustamente las exportaciones estadounidenses al país sudamericano, una semana después de que el presidente Donald Trump amenazase a Brasilia con imponer un arancel del 50% a sus productos basándose, en parte, en el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. "Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, voy a iniciar una investigación en virtud del artículo 301 (de la Ley de Comercio de 1974) sobre los ataques de Brasil a las empresas estadounidenses de redes sociales, así como otras prácticas comerciales desleales que perjudican a las empresas, los trabajadores, los agricultores y los innovadores tecnológicos estadounidenses", ha afirmado el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado de la oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). De esta manera, Greer ha asegurado que, después de "consultar con otras agencias gubernamentales, asesores autorizados y el Congreso, (...) las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil merecen una investigación exhaustiva y, potencialmente, una respuesta adecuada". Según el documento, las autoridades estadounidenses buscarán averiguar si Brasil mantiene prácticas o políticas "irrazonables o discriminatorias que suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense", concretamente en seis ámbitos: comercio digital, aranceles preferenciales injustos, aplicación de leyes anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, compraventa de etanol y deforestación ilegal. La USTR alega, entre otras cosas, que "Brasil puede socavar la competitividad de las empresas estadounidenses que operan en estos sectores, por ejemplo, tomando represalias contra ellas por no censurar el discurso político", en referencia a la resolución de finales de junio del Tribunal Supremo del país sudamericano, que responsabiliza a las plataformas de redes sociales por las publicaciones ilegales que realicen sus usuarios. Hasta entonces, estas 'grandes tecnológicas' no respondían civilmente por los mensajes antidemocráticos, el discurso de odio ni los ataques personales difundidos por sus usuarios. La oficina de Greer también aqueja sus hipótesis según las cuales Brasil "concede tipos arancelarios preferenciales más bajos a las exportaciones de determinados socios comerciales competitivos a nivel mundial" entre los que no estaría Estados Unidos, así como que el país sudamericano "ha renunciado a su voluntad de conceder un trato prácticamente libre de aranceles al etanol estadounidense". El representante de Comercio ha llevado a cabo de este modo la orden que Trump afirmó darle la semana pasada ante "los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de las empresas estadounidenses, así como otras prácticas comerciales desleales", pero destacando también el juicio por intento de golpe de Estado contra Bolsonaro. El exmandatario ultraderechista fue señalado este lunes como líder de la trama por parte de la Fiscalía, que, en el marco de los alegatos finales, ha pedido que se le declare culpable por cinco delitos diferentes que podrían hacerle pasar más de 40 años en prisión. En declaraciones ante la prensa desde la Casa Blanca, antes de embarcar en el helicóptero presidencial, el presidente norteamericano ha vuelto a calificar el proceso contra Bolsonaro de "caza de brujas". Además, preguntado por el razonamiento que sustenta la imposición de gravámenes contra un país con el que Washington presenta un superávit comercial, Trump ha mantenido que lo hace "porque puede". "Lo estamos haciendo porque tengo que hacerlo, porque puedo hacerlo. Nadie más podría hacerlo. Tenemos aranceles porque queremos aranceles y queremos que el dinero entre en Estados Unidos", ha asegurado, aludiendo también a la alternativa que ha ofrecido a otros países en repetidas ocasiones: "que, en lugar de pagar los aranceles, el país o la empresa produzca en Estados Unidos".