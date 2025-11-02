EEUU/China.-AMP.- Trump espera que la reunión con Xi lleve a "paz y éxito eternos"

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que espera que su reciente encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, celebrado el jueves en Corea del Sur lleve a "paz y éxito eternos". "Mi reunión con el presidente Xi de China ha sido genial para nuestros dos países", ha publicado Trump en un mensaje en la red social Truth Social, de su propiedad. "Esta reunión llevará a paz y éxito eternos. ¡Que Dios bendiga a China y a Estados Unidos!", ha añadido el mandatario estadounidense sobre el encuentro. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha apuntado que tanto Trump como él mismo consideran que las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran actualmente en su mejor momento y ha secundado las palabras del presidente, asegurando que habrá más encuentros de este tipo en un futuro próximo. "Acabo de hablar con el presidente Trump y coincidimos en que la relación entre Estados Unidos y China nunca ha sido mejor", ha asegurado el titular de Defensa estadounidense en una publicación en la red social X en la que ha anunciado que, "tras la histórica reunión" entre Trump y Xi, mantuvo "una reunión igualmente positiva" con su par chino, Dong Jun, en Malasia. "El almirante y yo coincidimos en que la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y fuertes países", ha explicado Hegseth, quien considera que el camino hacia "una paz y un éxito duraderos" pasa ineludiblemente por la "paz mediante la fuerza, el respeto mutuo y las relaciones positivas". En esta línea, el secretario estadounidense y su homólogo chino han coincidido en la necesidad de "establecer canales de comunicación militar" entre ambas potencias a fin de "evitar conflictos y reducir la tensión en caso de que surja algún problema", asegurando que existen "más reuniones programadas próximamente sobre este tema". Xi y Trump se entrevistaron el pasado 30 de octubre en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, un encuentro que sirvió para cerrar un acuerdo para una reducción al 10% de los aranceles impuestos a Pekín, así como un pacto sobre comercio de tierras raras.