EEUU/China.- EEUU imputa a un investigador chino por introducir de contrabando una muestra de E.coli en el país

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El FBI ha anunciado este viernes que ha imputado por contrabando al investigador chino Youhuang Xiang por meter una muestra de la bacteria Escherichia coli (E.coli) en el país. El anuncio ha sido realizado por el director del FBI, Kash Patel, quien ha enmarcado lo ocurrido como "otro ejemplo más de un investigador chino que ha recibido el privilegio de trabajar en Estados Unidos, solo para acabar formando presuntamente parte de una trama para recibir material biológico en un paquete procedente de China". A finales del mes pasado, otra investigadora, Yunqing Jian, de 33 años, se declaró culpable de los cargos de contrabando de un patógeno biológico a Estados Unidos y luego mentir a agentes del FBI al respecto. A principios de ese mes, otros investigadores chinos fueron acusados exactamente de lo mismo. "Si no se controlan adecuadamente, la E.coli y otros materiales biológicos podrían causar enfermedades devastadoras en los cultivos estadounidenses y pérdidas financieras significativas a la economía estadounidense", señala el director general del FBI en un comunicado publicado en su cuenta de X. La operación ha sido realizada a través de un esfuerzo de cooperación de las sucursales del FBI en Indiana y Chicago.