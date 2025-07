EEUU/China.- EEUU y China no logran acordar una nueva pausa a la guerra arancelaria, cuyo plazo vence el 12 de agosto

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Estados Unidos y China no han logrado, por el momento, alcanzar un acuerdo para prorrogar la suspensión de los aranceles que se habían impuesto mutuamente en el marco de la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, ha anunciado desde Estocolmo (Suecia) que regresará a Washington para abordar con Trump las conversaciones sobre la pausa arancelaria, que expirará el 12 de agosto. "No hay nada acordado hasta que hablemos con el presidente Trump", ha resumido, por su parte, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en declaraciones recogidas por la 'dpa'. El homólogo chino de Greer, Li Chenggang, ha afirmado que ambas partes seguirán abogando por una "prórroga continuada" de la suspensión de los gravámenes. Sin embargo, no ha dicho cuándo ni durante cuánto tiempo podría entrar en vigor dicho aplazamiento. Poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, su Administración elevó los aranceles de importación sobre los productos chinos hasta el 145% en varias etapas. De su lado, China respondió con una penalización del 125% a las mercancías estadounidenses e introdujo controles de exportación a ciertos elementos sensibles, como las tierras raras. No obstante, ambas potencias acordaron en Ginebra (Suiza) una suspensión de 90 días para la aplicación de dichos aranceles. Posteriormente, en junio, se celebraron nuevas conversaciones en Londres (Reino Unido) para avanzar hacia un acuerdo comercial completo.