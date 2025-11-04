EEUU/China. Starbucks venderá a Boyu Capital el 60% de la sociedad que operará sus tiendas en China

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - Starbucks formará una sociedad conjunta con Boyu Capital para operar las tiendas de la multinacional en China y cuyo valor empresarial libre de efectivo y deuda ronda los 4.000 millones de dólares (3.470 millones de euros), en la que la firma de inversión china controlará hasta el 60%, mientras que la estadounidense conservará un 40% y continuará otorgando licencias de la marca y la propiedad intelectual de Starbucks a la nueva entidad. La estadounidense espera completar la 'joint venture' en el segundo trimestre del año fiscal 2026, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias, destacando que subraya su compromiso con la aceleración del crecimiento a largo plazo en China, uno de los mercados más importantes y de mayor crecimiento de la compañía a nivel mundial. Starbucks estima que el valor total de su negocio minorista en China superará los 13.000 millones de dólares (11.280 millones de euros) al tener en cuenta los ingresos por la venta de esta participación mayoritaria a Boyu, el valor de la participación que Starbucks conservará y el valor actual neto de los ingresos por licencias que se pagarán a Starbucks durante la próxima década o más. La empresa seguirá teniendo su sede central en Shanghái y continuará siendo propietaria y operadora de las 8.000 cafeterías Starbucks que existen actualmente en todo el mercado chino, donde las empresas esperan alcanzar los 20.000 establecimientos. "El profundo conocimiento y la experiencia de Boyu en el mercado local nos ayudarán a acelerar nuestro crecimiento en China, especialmente a medida que nos expandimos a ciudades más pequeñas y nuevas regiones", afirmó Brian Niccol, presidente y consejero delegado de Starbucks Coffee Company. "Juntos, buscamos combinar el liderazgo global de Starbucks en el sector del café con el profundo conocimiento y la experiencia de Boyu en el mercado para acelerar el crecimiento", declaró Alex Wong, socio de Boyu Capital.