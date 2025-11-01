EEUU/China.- Trump espera que la reunión con Xi lleve a "paz y éxito eternos"
MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que espera que su reciente encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, celebrado el jueves en Corea del Sur lleve a "paz y éxito eternos". "Mi reunión con el presidente Xi de China ha sido genial para nuestros dos países", ha publicado Trump en un mensaje en la red social Truth Social, de su propiedad. "Esta reunión llevará a paz y éxito eternos. ¡Que Dios bendiga a China y a Estados Unidos!", ha añadido el mandatario estadounidense sobre el encuentro. Xi y Trump se entrevistaron el pasado 30 de octubre en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, un encuentro que sirvió para cerrar un acuerdo para una reducción al 10% de los aranceles impuestos a Pekín, así como un pacto sobre comercio de tierras raras.
