EEUU/India.- EE.UU. e India alcanzan un acuerdo de defensa mutua por un período de diez años

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha anunciado la firma de un acuerdo de defensa por un período de diez años entre las autoridades de Estados Unidos e India tras un encuentro con su homólogo indio, Rajnath Singh, en Kuala Lumpur.

"Acabo de reunirme con Rajnath Singh para firmar un acuerdo marco de defensa entre Estados Unidos y la India con una vigencia de diez años", ha afirmado en su cuenta de la red social X, en un escueto mensaje en el que ha destacado el pacto como "un avance en nuestra alianza en materia de defensa, piedra angular de la estabilidad y la disuasión regionales".

El jefe del Pentágono, que no ha dado más detalles del acuerdo, ha señalado en la misma plataforma que Washington y Nueva Delhi están "mejorando (su) coordinación, el intercambio de información y la cooperación tecnológica" y ha presumido de que "nuestros lazos en materia de defensa nunca han sido tan fuertes".

Por su parte, el ministro de Defensa indio, ha afirmado también en X que el encuentro fue "muy productivo" y ha descrito el acuerdo alcanzado como "el comienzo de una nueva era en (su) ya sólida alianza de defensa y como "una señal de (su) creciente convergencia estratégica".

"Este marco de defensa proporcionará orientación política a todo el espectro de la relación de defensa entre India y Estados Unidos", ha agregado Singh en una nota en la que ha defendido que este pacto entre los dos países es "crucial para para garantizar una región del Indo-Pacífico libre, abierta y basada en normas".