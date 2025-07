EEUU/Indonesia.- EEUU pacta con Indonesia un marco para su acuerdo comercial con una bajada arancelaria al 19%

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Estados Unidos e Indonesia han anunciado este martes un marco para la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países por el cual Washington reducirá al 19% la tarifa arancelaria impuesta a las importaciones indonesias, mientras que Yakarta se ha comprometido a "eliminará aproximadamente el 99%" de sus barreras arancelarias para productos estadounidenses. "Estados Unidos e Indonesia han acordado un marco para negociar un acuerdo sobre comercio recíproco con el fin de fortalecer nuestra relación económica bilateral, lo que proporcionará a los exportadores de ambos países un acceso sin precedentes a los mercados de cada uno", reza el comunicado conjunto publicado en la web de la Casa Blanca, que explica que el acuerdo definitivo será completado "en las próximas semanas". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido de esta manera a reducir al 19% los aranceles a las importaciones del país del sudeste asiático. Además, Washington "también podrá identificar determinados productos que no están disponibles de forma natural o no se producen en el país para una mayor reducción del tipo arancelario recíproco". A cambio, ambos países abordarán "las barreras no arancelarias de Indonesia que afectan al comercio" con Estados Unidos, lo que incluye aceptar "vehículos fabricados según las normas federales de seguridad y de emisiones" estadounidenses, así como "los certificados de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)". Asimismo, Yakarta se compromete a la eliminación de requisitos de etiquetado y "eximirá a los productos alimenticios y agrícolas estadounidenses de todos los regímenes de licencias de importación (...) y reconocerá la supervisión reglamentaria de los Estados Unidos, incluida la lista de todas las instalaciones cárnicas, avícolas y lácteas estadounidenses". También en este sentido, "Indonesia eliminará las restricciones a las exportaciones a Estados Unidos de productos industriales, incluidos los minerales críticos". Los parámetros pactados por ambos países, que recogen también, entre otras medidas, un compromiso de Indonesia con "los derechos laborales reconocidos internacionalmente" y con la protección medioambiental, incluyen una serie de acuerdos comerciales entre empresas estadounidenses e indonesias, incluyendo la "adquisición de aeronaves por un valor actual de US$3200 millones (cerca de 2700 millones de euros) o de productos energéticos por US$15.000 millones (12.800 millones de euros).