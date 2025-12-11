EEUU/México.- La Administración Trump declara "zona militarizada" gran parte de la frontera entre California y México

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado "zona militarizada" gran parte de la frontera sur entre el estado de California y México, una medida que facilitará la actuación del Ejército en esta zona y permitirá a los militares detener a migrantes en el marco de la emergencia nacional decretada en enero.

El Departamento del Interior ha indicado que, de esta forma, se "transferirá la jurisdicción" de gran parte de la frontera californiana con México a las Fuerzas Armadas para que desempeñen un "papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional".

Asimismo, ha descrito esta área como una "zona de gran tráfico" en lo referente al cruce "ilegal" de migrantes a pesar de que la Guardia Fronteriza ha indicado que se ha producido un descenso de los intentos de cruzar esta zona hasta alcanzar mínimos históricos desde los años 60, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.

La medida sitúa esta zona fronteriza bajo la supervisión de las bases militares establecidas en las inmediaciones, lo que favorece las detenciones y las posibles deportaciones de aquellos que entren de forma ilegal en el país norteamericano.

Esta estrategia militar se puso en marcha el pasado mes de abril en otras zonas de la frontera —especialmente en Nuevo México—, y posteriormente se extendió a los estados de Texas y Arizona.

Se estima que unos 7.000 efectivos serán desplegados en la frontera, donde también contarán con el apoyo de helicópteros y otras aeronaves, además de equipos de vigilancia y drones. Aquellos que sean detenidos pueden ser imputados e incluso condenados.