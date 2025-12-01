EEUU/R.Unido.- EEUU llega a un acuerdo con Reino Unido que exime de aranceles a los productos farmacéuticos británicos

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha alcanzado un principio de acuerdo con el Reino Unido sobre precios farmacéuticos en virtud del cual Washington eximirá de aranceles a las importaciones de productos farmacéuticos de origen británico, mientras que Londres se compromete a elevar el gasto del Servicio Nacional de Salud (NHS) en medicamentos y a incrementar en un 25% el precio neto que abona por los nuevos tratamientos.

El pacto sobre precios farmacéuticos, anunciado este lunes por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, llega después del Acuerdo de Prosperidad Económica (EPD) alcanzado en mayo entre ambos países, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, acordaron abordar los desequilibrios en el comercio farmacéutico entre los dos socios anglosajones mediante la mejora del entorno general para las compañías farmacéuticas que operan en el Reino Unido, además de garantizar la inversión de las compañías farmacéuticas británicas en EEUU.

De conformidad con los términos del acuerdo de precios farmacéuticos, Reino Unido revertirá la tendencia de disminución del gasto del NHS en medicamentos innovadores y aumentará el precio neto que paga por los nuevos medicamentos en un 25%.

Asimismo, Londres garantizará que el aumento de los precios de los nuevos medicamentos no se vea afectado significativamente por la demanda de concesiones a nivel de cartera en el marco del Plan Voluntario para la Fijación de Precios, Acceso y Crecimiento de Medicamentos de Marca (VPAG) u otros programas de reembolso.

De hecho, el Reino Unido se ha comprometido a que la tasa de reembolso adeudada por las empresas en virtud del actual programa VPAG se reduzca al 15% en 2026 y se mantenga en ese nivel o por debajo de él durante la vigencia del programa.

A cambio de estos y otros compromisos, Estados Unidos ha acordado "eximir a los productos farmacéuticos", ingredientes farmacéuticos y tecnología médica de origen británico de los aranceles de la 'Sección 232' y se abstendrá de abordar las prácticas de fijación de precios de productos farmacéuticos del Reino Unido en futuras investigaciones durante el mandato del presidente Trump.

"Durante demasiado tiempo, los pacientes estadounidenses se han visto obligados a subsidiar medicamentos recetados y productos biológicos en otros países desarrollados, pagando una prima significativa por los mismos productos", declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para quien este acuerdo impulsará la inversión y la innovación en EEUU y Reino Unido, advirtiendo de que la Administración Trump está revisando las prácticas de fijación de precios de productos farmacéuticos de muchos otros socios comerciales.

"El acuerdo de hoy representa una importante victoria para los trabajadores estadounidenses y nuestra economía de la innovación. Estamos fortaleciendo las cadenas de suministro, creando empleos de alta calidad y consolidando a Estados Unidos como el principal centro mundial de inversión en ciencias de la vida", declaró el secretario Howard Lutnick.

"Los estadounidenses no deberían pagar los costes más altos del mundo por medicamentos que ellos mismos ayudaron a financiar", declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.