EEUU/Rusia.- EEUU prorroga un año las sanciones contra la aerolínea rusa Nordwind

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Estados Unidos han extendido este lunes las sanciones impuestas contra la aerolínea rusa Nordwind, según ha informado el Departamento de Comercio del país norteamericano, que ha acusado a la compañía de "violar el régimen de sanciones" impuesto en respuesta a la invasión de Ucrania. "Se concede la solicitud para renovar la orden de denegación temporal emitida en relación a este asunto en diciembre de 2024. (...) La renovación de esta orden es necesaria para el interés público y para prevenir una violación inminente de las regulaciones", indica la orden, recogida en el Registro Federal. Las restricciones a la aerolínea Nordwind se promulgaron por primera vez en junio de 2022 a raíz de la guerra, y desde entonces se han prorrogado repetidamente. Las sanciones impiden que Nordwind acceda a licencias en Estados Unidos y restringen todas las exportaciones, excepto aquellas que estén relacionadas con asuntos de seguridad o hayan sido autorizadas por la Oficina de Industria y Seguridad.