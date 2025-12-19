EEUU/Rusia.- EEUU retira las sanciones a siete empresas y dos individuos vinculados a Rusia

MADRID, 19 dic. 2025 (Europa Press) - El Departamento del Tesoro estadounidense ha informado de la retirada de las sanciones impuestas contra siete empresas y dos individuos vinculados a Rusia y que habrían estado suministrando productos "restringidos" al país en plena invasión rusa de Ucrania. Entre las compañías afectadas se encuentran Veles International Limited, Hadlerco Limited, Hi-tech Koneisto International Oy, 365 Days Freight Services Fzco y ETASIS AS, entre otras, según un comunicado del Tesoro. Además, también se han levantado las sanciones impuestas contra el ciudadano ruso Dimitri Bugaenko y la finlandesa Eugenia Dremova. Estas sanciones habían sido impuestas contra dichas entidades e individuos por "verse envueltos en transacciones significativas relacionadas con la industria militar rusa y facilitar actividades rusas prohibidas", según el documento. No obstante, el Departamento del Tesoro ha dicho estar preparando un nuevo paquete de sanciones contra el sector energético ruso para "aumentar la presión sobre Moscú" si el presidente ruso, Vladimir Putin, "rechaza un acuerdo de paz en Ucrania".