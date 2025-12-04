EEUU/Rusia.- EEUU suspende parte de las sanciones impuestas al gigante petrolero ruso Lukoil

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido este jueves una autorización de operaciones a gasolineras de Lukoil fuera de Rusia, suspendiendo de esta forma algunas de las sanciones impuestas previamente al gigante petrolero ruso en relación con la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense ha indicado en un comunicado que "autoriza ciertas transacciones que implican a estaciones de servicio pertenecientes a Lukoil fuera de Rusia", lo que incluye las gasolineras en el país norteamericano.

Así, ha manifestado que la autorización estará en pie hasta el 29 de abril de 2026, antes de especificar que no autoriza la transferencia de fondos a personas o cuentas en Rusia ni "transacciones prohibidas" por varias directivas emitidas previamente en el marco de las sanciones contra Moscú.

La decisión suspende así parte de las medidas adoptadas en octubre por el presidente estadounidense, Donald Trump, que entraron en vigor el 21 de noviembre y afectaban a las petroleras Lukoil y Rosneft, en una poco frecuente muestra de presión económica desde la Casa Blanca contra Moscú en medio de la invasión de Ucrania.

Además, llega después de que Putin se reuniera en Moscú con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para abordar la propuesta de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, si bien la reunión se saldó aparentemente sin avances significativos y entre afirmaciones del mandatario ruso sobre que algunos puntos no pueden ser "discutidos" al chocar con sus exigencias.