EEUU/Somalia.- Somalia declina responder a los insultos de Trump y dice que "es más fácil" ignorar sus declaraciones

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, ha declinado este miércoles responder a los insultos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al país africano y su población y ha subrayado que "es más fácil" ignorar al mandatario que "responder o buscar un significado a sus declaraciones".

"Trump no solo ha insultado a Somalia. Ha formulado declaraciones negativas sobre muchos países, incluidos Nigeria y Sudáfrica. No es algo que consideremos que merezca la pena ser considerado", ha dicho Barre, según ha recogido el portal somalí de noticias Garowe Online, después de que el inquilino de la Casa Blanca tildara a los somalíes de "basura" y dijera que no quiere que entren a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense afirmó el martes que "no quiere" a los somalíes en Estados Unidos. "Algunos dicen que no es políticamente correcto, pero no me importa. Su país no es bueno por una razón. Su país apesta. Puedo decirlo también de otros países", sostuvo, en el marco de una serie de críticas al gobernador de Minnesotta, Tim Waltz, y la política demócrata Ilhan Omar, de origen somalí.

Así, manifestó que los migrantes y refugiados somalíes "obtienen miles de millones de dólares cada año en Minnesotta" y "no contribuyen nada". "Nuestro país está en un punto de inflexión y puede ir en cualquier dirección. Que vaya mal depende de que sigamos aceptando basura en nuestro país", dijo, al tiempo que afirmó que "Ilhan Omar es basura y sus amigos son basura".

"No es gente que trabaje, no es gente que venga a hacer del país algo grande, no hacen otra cosa que quejarse. Se quejan, pero vienen de sitios en los que no tienen nada. Si vinieran del paraíso y dijeran que esto no es el paraíso... pero vienen del infierno y no hacen más que quejarse y protestar. Que vuelvan al lugar de donde vinieron y lo arreglen", agregó, al tiempo que indicó que "Somalia casi no es un país". "No tienen nada, solo corren de un lado a otro matándose unos a otros. No hay estructura", zanjó.

Las palabras de Trump llegan al hilo de sus insultos a Walz, al que recientemente tildó de "retrasado", en el marco de sus ataques contra la gestión de su estado por, supuestamente, "permitir" la entrada de somalíes y "pagar miles de millones" a ciudadanos llegados desde lo que "ni siquiera es un país".

Además, la semana pasada anunció su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo", señalando, en particular, el caso de la comunidad somalí en Minnesota, donde aseguró que hay "cientos de miles de refugiados" del país del Cuerno de África, así como "bandas". "Le damos miles de millones de dólares a Somalia, que ni siquiera es un país, porque no funciona como un país; tiene un nombre, pero no funciona como un país", ha sostenido.