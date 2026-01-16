EEUU:Trump anticipa nuevos contactos con Machado y habla con Netanyahu sobre Irán

Trump dijo que con Machado "nos volveremos a hablar", en referencia a futuros contactos que buscarían profundizar la relación con la oposición venezolana en el marco de las transformaciones políticas en el país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, hizo un gesto simbólico al entregar su medalla a Trump como señal de gratitud por lo que consideró su papel en la liberación de Venezuela del régimen de Maduro. El Nobel Institute aclaró sin embargo que el premio no puede ser transferido y que solo la medalla física puede cambiar de manos.

Sobre la posibilidad de aplicar el Insurrection Act —una ley centenaria que permite al mandatario desplegar fuerzas militares en territorio nacional en situaciones excepcionales— Trump sostuvo, según reportó la agencia Bloomberg, que actualmente "no hay motivo" para recurrir a esa norma pese a las tensiones generadas tras las protestas en Minnesota por las operaciones federales de inmigración. Las amenazas anteriores de invocar esa ley se dieron en medio de protestas masivas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluyeron enfrentamientos y demandas judiciales por presunto perfil racial y uso excesivo de la fuerza.

En el plano internacional, Trump dialogó el jueves por la noche con Netanyahu sobre las opciones de Estados Unidos ante la crisis en Irán, donde continúan las protestas y la presión sobre el régimen iraní sigue siendo alta en varios países occidentales. Según fuentes citadas por Axios, esta fue la segunda llamada en poco más de 24 horas entre ambos líderes para coordinar posiciones y manejar el riesgo de una escalada militar, mientras Netanyahu instó inicialmente a posponer cualquier acción militar para dar tiempo a Israel a prepararse.

Las tensiones en Irán, que comenzaron con protestas masivas en 2025 y se prolongaron en 2026, han provocado discusiones en Washington sobre posibles respuestas diplomáticas y militares.

Trump, a través de sus redes sociales, ha expresado en varias ocasiones su apoyo a los manifestantes iraníes y ha señalado que "la ayuda está en camino", aunque sin detallar la naturaleza de ese apoyo. (ANSA).