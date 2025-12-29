EEUU/Venezuela.- Trump asegura que habló "muy recientemente" con Maduro, si bien la conversación no fue fructífera

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha hablado "muy recientemente" con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, si bien la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países.

"Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso", ha expresado en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral celebrado en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Trump ha detallado que hace una semana las fuerzas estadounidenses atacaron un muelle donde se cargaban presuntas drogas en embarcaciones y que se produjo una "gran explosión". "Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación", ha resaltado, sin dar más detalles al respecto.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa han confirmado de momento el presunto ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.