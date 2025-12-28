Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en Cártama tras lluvias

MÁLAGA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este domingo de que se activan medios del Plan Infoca para llevar a cabo labores de acondicionamiento de calles y apoyo al municipio malagueño de Cártama, una de las localidades más afectadas tras las intensas lluvias.

En concreto, según ha precisado Sanz en un mensaje en X, recogido por Europa Press, se han desplazado siete grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de operaciones, un encargado, el director de COP y cinco autobombas.

Por otro lado, también están prealertadas una brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más para desplegarse en la provincia malagueña durante la mañana de este domingo, en caso necesario.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Durante la madrugada y primeras de este domingo han sido 43 los casos atendidos de los que una treintena se ha gestionado en Málaga. En las primeras horas de la noche la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana.

Además, se han registrado algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos. A esta hora, ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida.

Cabe recordar que durante la noche de este pasado sábado la Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo -peligro extraordinario- que ha estado en vigor hasta las 04.00 horas.

Además, se ha estado en constante coordinación con los alcaldes de las zonas afectadas y se dispuso todo lo necesario para asistir las incidencias que pudieran producirse.

RESCATES Y NIVELES HISTÓRICOS DEL RÍO GUADALHORCE

Los Bomberos han rescatado a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca; mientras que en una finca en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

Por su parte, el río Guadalhorce ha subido de nivel en la pasada noche y ha alcanzado niveles históricos; aunque a esta hora su nivel es descendente.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de Cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvia.

A esta hora no hay carreteras cortadas en Andalucía, pero la meteorología deja circulación difícil (nivel rojo) en dos carreteras almerienses: la AL-8105 Las Cunas - Burjulú, y la AL-8106, en Villaricos - El Arteal.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, durante este pasado sábado la estación de Marbella, Puerto (Málaga) alcanzó los 77.8 litros por metro cuadrado, 73.8 se obtuvieron en Coín, 63.4 en Benahavís y 30.6 en Álora, también en la provincia malagueña, mientras que en San Roque (Cádiz) se anotaron 54.6.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó este pasado sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos. Cabe recordar que el plan se encontraba ya en fase de preemergencia, desde el pasado jueves día 24.

Además, un total de 33 municipios Andaluces han activado sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL), 23 en Málaga y diez en Granada.