Efectivos de la Guardia Nacional están en Chicago y podrían llegar a Memphis pronto

ELWOOD, Illinois, EE. UU. (AP) — Efectivos de la Guardia Nacional están posicionados fuera de Chicago y podrían estar en Memphis para el viernes, mientras la administración del presidente Donald Trump avanza con una política agresiva hacia el crimen en las grandes ciudades ya sea con o sin la aprobación de los líderes locales.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas se habían instalado en un centro de Reserva del Ejército en Illinois a primeras horas del miércoles, a pesar de una demanda y la vigorosa oposición de líderes electos demócratas. Su misión exacta no estaba clara. Sin embargo, la administración Trump ha lanzado una agresiva operación de detención de inmigrantes en Chicago, la tercera ciudad más grande del país, y han surgido protestas frente a un edificio de inmigración en la cercana Broadview.

El presidente ha llamado a Chicago un "infierno" de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.

En Memphis, Tennessee, la jefa de policía Cerelyn Davis declaró que un pequeño grupo de comandantes ya estaba en la ciudad, planificando la llegada de la Guardia.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, ha dicho que los elementos serán despachados por el Servicio de Alguaciles para "desempeñar un papel de apoyo crítico" para las fuerzas del orden, aunque eso aún no se ha definido.

El intento de Trump de desplegar el ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local ha desencadenado un conflicto con los gobernadores de los estados demócratas.

Illinois y Chicago están instando a un juez federal a detener la "guerra declarada'" de Trump contra el estado. Una audiencia judicial sobre su demanda está programada para el jueves. En Oregon, un juez bloqueó el fin de semana el despliegue de la Guardia en Portland.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha predicho que las tropas de la Guardia Nacional del estado serían activadas, junto con 400 de Texas. Ha acusado a Trump de usar los efectivos como "peones" para un "show político" y dijo que no recibió un aviso previo de Washington sobre su despliegue.

La Associated Press vio personal militar con uniformes con el parche de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, a 89 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago. Camiones con la marca del Servicio de Emergencia y Desastres dejaron inodoros portátiles y otros suministros. Se instalaron remolques en filas y se extendió una cerca adicional a lo largo del perímetro.

La Ley Posse Comitatus, de casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de leyes domésticas.

Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite a un presidente enviar militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o están desafiando la ley federal.

La Administración Federal de Aviación ordenó restricciones de vuelo sobre el Centro de Reserva del Ejército por razones de seguridad hasta el 6 de diciembre.

Los arrestos de inmigrantes por parte de agentes armados de la Patrulla Fronteriza cerca de lugares emblemáticos en Chicago han amplificado las preocupaciones tras una represión de inmigración que comenzó el mes pasado. Los agentes han apuntado a áreas con alta población inmigrante y mayormente latinas.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva el lunes prohibiendo a los agentes federales de inmigración y otros usar propiedades de la ciudad como áreas de preparación para operaciones polciales.

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha enviado o discutido enviar tropas a 10 ciudades, incluidas Baltimore, el Distrito de Columbia, Nueva Orleáns y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.

La mayoría de los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido en los últimos años. En Chicago, los homicidios disminuyeron un 31% a 278 hasta agosto, según datos policiales. Los homicidios en Portland de enero a junio disminuyeron un 51% a 17 este año en comparación con el mismo período en 2024.

En Portland, continúan las protestas en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas. En junio, la policía calificó el hecho de disturbio, y ha habido enfrentamientos menores desde entonces.

Un tribunal de apelaciones ha programado argumentos para el jueves en el intento del gobierno de desplegar la Guardia en Portland.

La gobernadora demócrata de Oregon, Tina Kotek, indicó el martes que le dijo a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem que no hay "insurrección" en el estado.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, sostuvo el martes que el departamento necesita trabajar más de cerca con los agentes federales mientras busca poner más oficiales en la instalación de ICE.

Noem aseguró el martes en Fox News que le dijo al alcalde de Portland, Keith Wilson, que Seguridad Nacional "enviará cuatro veces la cantidad de oficiales federales" si la ciudad no aumentaba la seguridad en el edificio de ICE, obtenía respaldo de las fuerzas del orden locales y tomaba otras medidas de seguridad.

Un juez federal en septiembre declaró que la administración "deliberadamente" violó la ley federal al despachar a la Guardia Nacional en Los Ángeles durante las protestas contra las detenciones de inmigrantes.

Fernando reportó desde Chicago.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Claire Rush en Portland, Oregon; Adrian Sainz en Memphis, Tennessee; Sarah Raza en Sioux Falls, Dakota del Sur; Scott Bauer en Madison, Wisconsin, Ed White en Detroit y Hallie Golden en Seattle.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.