Efectivos de la Guardia Nacional patrullan en Memphis junto a la policía local

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Efectivos de la Guardia Nacional fueron vistos patrullando en Memphis por primera vez el viernes, como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump de despachar esa fuerza militar en ciudades pese a múltiples demandas judiciales.

Al menos nueve elementos de la Guardia Nacional comenzaron su patrulla en Bass Pro Shops, ubicado en la Pirámide, un lugar emblemático en Memphis. Estaban siendo escoltados por policía de Memphis y posaron para fotos con visitantes afuera.

No estaba claro cuántos miembros de la Guardia estaban en el terreno o cuántos llegarán más tarde.

Durante un foro de la NAACP en Memphis el miércoles, la jefa de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, declaró que esperaba que los guardias ayudaran a dirigir el tráfico y tengan presencia en “corredores comerciales”, pero que no operen puntos de control o algo similar.

"Desde el punto de vista de la seguridad pública, estamos tratando de utilizar al personal de la Guardia en capacidades no coercitivas, para que no se sienta como si hubiera una sobre-militarización en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, y no es ahí donde estamos dirigiendo esos recursos”, expresó.

El alcalde de Memphis, Paul Young, un demócrata, indicó que nunca solicitó la presencia de la Guardia en Memphis. Pero después de que Trump hiciera el anuncio el 15 de septiembre y el gobernador republicano Bill Lee accediera, Young y otros funcionarios expresaron la intención de que los guardias se enfoquen en capturar a delincuentes violentos y no asustar, acosar o intimidar al público en general.

Durante años, Memphis ha lidiado con altos índices de delitos violentos, incluidos asaltos, robos de autos y homicidios. Aunque las estadísticas de este año muestran mejoras en varias categorías, incluidos los asesinatos, muchos reconocen que la violencia sigue siendo un problema.

Funcionarios federales dicen que se han realizado cientos de arrestos y más de 2800 citaciones de tráfico desde que el grupo comenzó a operar en Memphis el 29 de septiembre. Las categorías de arresto incluyen órdenes activas, drogas, armas de fuego y delitos sexuales, según el Servicio de Alguaciles. Se han realizado cuatro arrestos por cargos de homicidio, según esa agencia.

Una batalla legal en curso

Los hechos del viernes se producen un día después de que un juez federal en Illinois bloqueara el despliegue de tropas en el área de Chicago por al menos dos semanas.

Los despliegues intermitentes surgen de una batalla política y legal sobre el impulso del presidente Donald Trump para enviar la Guardia Nacional a varias ciudades de Estados Unidos.

Su administración afirma que el crimen es rampante en esas ciudades, a pesar de que las estadísticas no siempre lo respaldan.

Si un presidente invoca la Ley de Insurrección, puede enviar militares en servicio activo a estados que no logran sofocar una insurrección o desafían la ley federal, pero el jueves la jueza en Chicago dijo que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois durante la represión de inmigración de Trump.

El fallo ofreció una victoria para los funcionarios demócratas que lideran el estado y la ciudad.

“El tribunal confirmó lo que todos sabemos: No hay evidencia creíble de una rebelión en el estado de Illinois y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”, sostuvo el gobernador JB Pritzker.

La orden en Illinois está programada para expirar el 23 de octubre a las 11:59 de la tarde. La jueza de distrito April Perry fijó una audiencia para el 22 de octubre para determinar si debería extenderse por otros 14 días.

En su fallo, indicó que la administración violó la 10ª Enmienda, que otorga ciertos poderes a los estados, y la 14ª Enmienda, que asegura el debido proceso y la protección igualitaria.

No estaba claro qué harían a continuación los 500 miembros de la Guardia de Texas e Illinois. Estaban principalmente estacionados en un Centro de Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago. Un pequeño número el jueves estaba afuera de un edificio de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview, donde en semanas recientes han ocurrido protestas en contra de la detención masiva de inmigrantes.

Los funcionarios del Comando Norte dirigieron las preguntas al Departamento de Defensa, que citó su política de no comentar sobre litigios en curso. Las tropas están bajo el Comando Norte y habían sido activadas por 60 días.

El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Eric Hamilton, aseguró el jueves que la misión de la Guardia sería proteger propiedades federales y a los agentes del gobierno en el campo, no “resolver todo el crimen en Chicago”.

La ciudad y el estado han calificado los despliegues como innecesarios e ilegales.

El despliegue en Portland sigue en espera

Un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos el jueves sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 elementos de la Guardia Nacional de Oregon. El presidente había planeado desplegarlos en Portland, donde ha habido principalmente pequeñas protestas nocturnas afuera de un edificio de ICE.

Un juez el domingo pasado otorgó una orden de restricción temporal bloqueando el movimiento.

Trump movilizó tropas de California a Portland apenas horas después de que el juez le prohibió usar la Guardia de Oregon.

Otros dos docenas de estados con un fiscal general o gobernador demócrata firmaron un documento judicial en apoyo del desafío legal de California y Oregon. Otros 20, liderados por Iowa, respaldaron a la administración Trump.

El presidente previamente envió tropas a Los Ángeles y Washington.

En un caso de California, un juez en septiembre determinó que el despliegue era ilegal. Para ese momento, solo 300 de los miles de efectivos enviados allí permanecían y el juez no ordenó su retiro.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Ed White en Detroit, Geoff Mulvihill en Filadelfia y Konstantin Toropin en Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.