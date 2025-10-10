Efectivos del Ejército de EEUU vigilarán desde Israel el acuerdo de Gaza junto a una fuerza internacional

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Hasta 200 efectivos del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) supervisarán desde Israel y países vecinos la evolución del acuerdo de paz para Gaza como parte de una fuerza internacional, según ha anunciado esta pasada madrugada la Casa Blanca.

Los efectivos "ya estacionados en el CENTCOM", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su cuenta de la red social X, "tendrán el encargo de supervisar el acuerdo de paz y trabajarán junto a otras fuerzas internacionales sobre el terreno".

Poco después, fuentes oficiales del Gobierno de EEUU han explicado a la cadena CNN que esta fuerza podría comprender militares procedentes de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, aunque han querido recalcar que "en modo alguno las fuerzas estadounidenses pondrán pie" en el enclave palestino.

Ninguno de estos países se ha pronunciado todavía de manera oficial sobre un escenario que coincide aproximadamente con la propuesta formulada en septiembre por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el despliegue de una llamada "Fuerza Internacional de Estabilización" encargada de controlar la seguridad en las zonas desocupadas por Israel durante su retirada parcial de Gaza, como estipula la primera fase del acuerdo de paz.

En cualquier caso, la operación estadounidense estará supervisada directamente por el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, con el papel específico de "supervisar, observar y garantizar que no hay violaciones ni incursiones, porque todo el mundo está preocupado por la otra parte", según estas fuentes.