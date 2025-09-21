Efectos del ciberataque a la facturación en tres aeropuertos europeos continúan por segundo día

BRUSELAS (AP) — Las repercusiones de un ciberataque que afectó a los sistemas de facturación en varios aeropuertos europeos se extendieron a un segundo día completo el domingo, mientras los pasajeros enfrentaban decenas de vuelos cancelados y retrasados y los equipos de los aeropuertos se apresuraban a limitar el daño a los planes de viaje.

Desde el viernes por la noche, los principales aeropuertos de Bruselas, Londres y Berlín sufrieron interrupciones en los sistemas electrónicos que complicaron la facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a intentar opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o usar computadoras portátiles de respaldo. Muchos otros aeropuertos europeos no se vieron afectados.

No estaba claro de inmediato quién podría estar detrás del ciberataque, pero los expertos dijeron que podría tratarse de piratas informáticos, organizaciones criminales o actores estatales.

El ciberataque afectó al software de Collins Aerospace, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a registrarse, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje. La empresa con sede en Estados Unidos citó el sábado una "interrupción relacionada con ciberseguridad" en su software en aeropuertos "seleccionados" de Europa.

Aunque los tableros de salidas de los aeropuertos de Heathrow en Londres y Brandeburgo en Berlín mostraban signos de llegadas y salidas más fluidas el domingo, el Aeropuerto de Bruselas seguía enfrentando problemas considerables.

Ihsane Chioua Lekhli, portavoz del Aeropuerto de Bruselas, dijo que 45 vuelos de salida y 30 de llegada fueron cancelados el domingo, más del doble que el día anterior: 25 salidas y 13 llegadas canceladas.

El ciberataque afectó solo a los sistemas informáticos en los mostradores de facturación, no a los quioscos de autoservicio, dijo, y los equipos estaban recurriendo a sistemas de respaldo alternativos y sacando computadoras portátiles para ayudar a lidiar con el impacto.

No estaba claro cuándo se solucionaría la situación, dijo: “Por ahora, no tenemos idea del tiempo, lo estamos tomando día a día”.

Los aeropuertos aconsejaron a los pasajeros que verificaran el estado de sus vuelos antes de viajar a los aeropuertos y que utilizaran métodos alternativos de facturación.

“Se continúa trabajando para resolver y recuperarse de la interrupción del sistema de aerolíneas de Collins Aerospace del viernes que afectó la facturación”, dijo un comunicado de Heathrow. “Pedimos disculpas a quienes han enfrentado retrasos, pero al trabajar junto con las aerolíneas, la gran mayoría de los vuelos han continuado operando”.

Un mensaje continuo el domingo en la página web del Aeropuerto de Brandenburg decía: “Debido a una interrupción de sistemas en un proveedor de servicios, hay tiempos de espera más largos.

Por favor, utilice la facturación en línea, la facturación de autoservicio y el servicio de entrega rápida de equipaje”.

Collins, una empresa de tecnología de aviación y defensa que es una subsidiaria de RTX Corp., anteriormente Raytheon Technologies, dijo el sábado que estaba trabajando para resolver el problema.

“El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y al despacho de equipaje y puede mitigarse con operaciones de facturación manual”, dijo en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.