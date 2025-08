Efectuado sin contratiempos el lanzamiento de 12 toneladas de alimentos en Gaza desde un A400 del Ejército del Aire

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El Ejército del Aire ha efectuado sin contratiempos el lanzamiento de 12 toneladas de alimentos sobre la Franja de Gaza desde un avión A400, después de haber despegado en la mañana de este viernes desde Jordania con 5500 raciones de comida que servirán para alimentar a 11.000 palestinos. El Ministerio de Defensa ha confirmado que los 12.000 kilos de comida, gestionados por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), han sido lanzados a Gaza con ayuda de 34 paracaídas, en un esfuerzo del Gobierno por ayudar a paliar la hambruna que azota a la Franja por el bloqueo de la ayuda humanitaria por la vía terrestre. El A400 ha salido desde la ciudad de Ammán, en Jordania, un día después de despegar desde la Base Aérea de Zaragoza, donde equipos de AECID, el Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ejército prepararon el avión, cargaron las 12 toneladas de comida y supervisaron que todo estuviera listo para lanzar los alimentos desde el aire. Este envío de ayuda urgente, coordinado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECID, y el Ministerio de Defensa, forma parte de los esfuerzos de España por responder "de manera urgente y eficaz a la catástrofe humanitaria" que sufre la Franja. Como ha señalado el propio Albares, es "una gota en el océano" que espera que sirva "para aliviar la hambruna inducida por Israel en Gaza". "Lo que está ocurriendo en Gaza debe terminar ya y no puede volver a repetirse", ha reiterado Albares en un comunicado, quien ha reclamado en que la ayuda humanitaria debe entrar de forma regular, suficiente y segura de acuerdo con los estándares internacionales, y que la única vía para evitar el colapso humanitario pasa por poner fin a la guerra e implementar una solución política duradera basada en la existencia de dos Estados. HAMBRUNA INDUCIDA POR ISRAEL Para el ministro Albares, "la hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para la humanidad". "Hablamos de muertes diarias por hambre, de 100.000 niños y 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel debe permitir ya el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria posible", ha añadido. En este sentido, el jefe de la diplomacia española ha añadido que en este momento "tan difícil, tenemos que movilizarnos, no mañana o la semana que viene, sino ahora", asegurando que "España es el país de la comunidad internacional que más ha hecho por Palestina. Lo hacemos por justicia y por humanidad". Además, el ministro ha exigido un alto al fuego que permita la distribución de la ayuda en Gaza siguiendo los principios humanitarios y de neutralidad. Así lo reiteré esta semana en la Conferencia por la solución de los dos Estados, en Nueva York, en la ONU, donde animé además a los países que aún no han reconocido a Palestina a seguir los pasos de España, como hicimos en mayo de 2024, para proteger la solución de dos Estados", ha insistido el ministro, que cree que "esto no va de bandos, va de vidas" y que "es el momento de pasar de las palabras a la acción". SALIDA DE ZARAGOZA La misión comenzó el martes en el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, con base en Zaragoza, realizando el personal la preparación inicial del material de lanzamiento. Por la tarde llevaron a cabo la recepción, clasificación y acondicionamiento de los casi 12.000 kilos de raciones de campaña que serán entregadas mediante lanzamiento aéreo en Gaza. El miércoles a las 7.30 horas, el personal inició una jornada intensiva y continuada debido a la inmediatez de la misión, reduciendo a la mitad los tiempos de preparación del lanzamiento. Estas labores se han centrado en la cadena de montaje de los CDS (Container Delivery Systems), así como la unión de la red de sujeción a la plataforma de lanzamiento y al paracaídas de sustentación. También se ha realizado la preinspección de los contenedores, a cargo del personal que lo ha configurado; han generado la documentación necesaria para el aerotransporte y el lanzamiento de la carga; el plegado y la configuración de los paracaídas y la confección de 24 unidades CDS. Durante la tarde y la noche del miércoles, se hizo la preinspección individual de las cargas y la inspección conjunta con los supervisores del Ala 31, concluyendo toda esta fase de trabajo a las 2.30 horas de la madrugada del jueves. Ya este jueves el A400M ha despegado alrededor de las 14 horas.