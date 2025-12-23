EFL Cup: Arsenal a semifinales por penales

Arsenal abrió el marcador en el Emirates Stadium a los 80' con un gol en contra del francés Maxence Lacroix, pero el marfileño Marc Guéhi estableció el agónico empate definitivo para Crystal Palace en el quinto minuto adicionado del complemento.

El danés Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, el belga Leandro Trossard, el español Mikel Merino, el italiano Riccardo Calafiori, el neerlandés Jurrien Timber y el francés William Saliba marcaron para Arsenal en la definición por penales.

El español Kepa Arrizabalaga detuvo el penal de Lacroix, el único que falló en la lista de pateadores del Crystal Palace, que marcha en el octavo puesto de la Premier League con 26 puntos, trece menos que Arsenal.

Jean-Philippe Mateta, el escocés Justin Devenny, Will Hughes, el croata Borna Sosa, el colombiano Jefferson Lerma, Adam Wharton y el nigeriano Christantus Uche habían convertido para Crystal Palace.

Arsenal y Chelsea, que marcha en el cuarto puesto de la Premier League con 29 puntos, definirán el 14 de enero de 2026 el segundo finalista de la EFL Cup, pues un día antes se conocerá el otro protagonista del duelo por el título con la visita del Manchester City (37), escolta de los "Gunners", al Newcastle (23), que se ubica undécimo en el torneo de la primera división inglesa. (ANSA).