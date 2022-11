Efusiones volcánicas masivas hicieron de Venus un infierno a presión

Una actividad volcánica que duró cientos o miles de siglos y la erupción masiva de material puede haber ayudado a transformar a Venus de un mundo templado y húmedo al invernadero ácido que es hoy.

Así lo sugiere un artículo de la NASA que analiza estas mismas "grandes provincias ígneas" en la historia de la Tierra que causaron varias extinciones masivas en nuestro propio planeta hace millones de años.

"Al comprender el registro de grandes provincias ígneas en la Tierra y Venus, podemos determinar si estos eventos pueden haber causado la condición actual de Venus", dijo en un comunicado el Dr. Michael J. Way, del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York. Way es el autor principal del artículo, publicado en Planetary Science Journal.

Las grandes provincias ígneas son producto de períodos de vulcanismo a gran escala que duran decenas de miles o incluso cientos de miles de años. Pueden depositar más de 150.000 kilómetros cúbicos de roca volcánica en la superficie. En el extremo superior, esto podría ser suficiente roca fundida para enterrar todo el estado de Texas a cientos de metros de profundidad.

Venus hoy cuenta con temperaturas superficiales de alrededor de 462 grados Celsius en promedio, y una atmósfera 90 veces la presión superficial de la Tierra. Según el estudio, estas efusiones volcánicas masivas pueden haber iniciado estas condiciones en algún momento de la historia antigua de Venus. En particular, la ocurrencia de varias erupciones de este tipo en un corto período de tiempo geológico (dentro de un millón de años) podría haber provocado un efecto invernadero descontrolado que inició la transición del planeta de húmedo y templado a cálido y seco.

Grandes campos de roca volcánica solidificada cubren el 80% de la superficie de Venus en total, dijo Way. "Si bien aún no estamos seguros de con qué frecuencia ocurrieron los eventos que crearon estos campos, deberíamos poder reducirlos estudiando la propia historia de la Tierra".

La vida en la Tierra ha sufrido al menos cinco grandes eventos de extinción masiva desde el origen de la vida multicelular hace unos 540 millones de años, cada uno de los cuales acabó con más del 50% de la vida animal en todo el planeta. Según este estudio y otros anteriores, la mayoría de estos eventos de extinción fueron causados ??o exacerbados por los tipos de erupciones que producen grandes provincias ígneas. En el caso de la Tierra, las alteraciones climáticas de estos eventos no fueron suficientes para causar un efecto invernadero desbocado como lo fueron en Venus, por razones que Way y otros científicos aún están trabajando para determinar.

Las próximas misiones de la NASA a Venus, programadas para su lanzamiento a fines de la década de 2020: la misión Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging (DAVINCI) y la misión Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, And Spectroscopy (VERITAS) - tienen como objetivo estudiar el origen, la historia y el estado actual de Venus con un detalle sin precedentes.

"Un objetivo principal de DAVINCI es reducir la historia del agua en Venus y cuándo pudo haber desaparecido, brindando más información sobre cómo ha cambiado el clima de Venus con el tiempo", dijo Way.

La misión DAVINCI precederá a VERITAS, un orbitador diseñado para investigar la superficie y el interior de Venus desde lo alto, para comprender mejor su historia volcánica y volátil y, por lo tanto, el camino de Venus hacia su estado actual. Los datos de ambas misiones podrían ayudar a los científicos a reducir el registro exacto de cómo Venus pudo haber pasado de húmedo y templado a seco y sofocante. También puede ayudarnos a comprender mejor cómo el vulcanismo aquí en la Tierra ha afectado la vida en el pasado y cómo puede continuar haciéndolo en el futuro.

Europa Press