Egipcio Khaled el Enany, designado para dirigir la Unesco (oficial)

El Consejo Ejecutivo de la Unesco designó este lunes al egipcio Khaled el Enany para el cargo de director general durante los próximos cuatro años, anunció su presidenta, Vera el Khoury Lacoeuilhe.

El candidato egipcio obtuvo 55 votos a favor, frente a los 2 recabados por el congoleño Firmin Edouard Matoko, indicó.

Este ex ministro de Antigüedades y Turismo (2016-2022) de 54 años, egiptólogo de formación, debe ser ratificado formalmente el 6 de noviembre en la reunión de la Conferencia general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Samarcanda (Uzbekistán).

El-Enany se posesionará oficialmente el 14 de noviembre, y sucede a la francesa Audrey Azoulay, en el cargo desde 2017.

Se convertirá en el primer director general de la Unesco originario de un país árabe, y el segundo africano después del senegalés Amadou Mahtar Mbow (1974-1987).

sva/dab/thm/jvb/eg/mb