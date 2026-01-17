Egipcio Sisi valora oferta de Trump para mediar en conflicto sobre represa en el Nilo

EL CAIRO, 17 ene (Reuters) - El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, dijo que valora una oferta de su par estadounidense, Donald Trump, para mediar en una disputa con Etiopía sobre las aguas del río Nilo.

En una publicación en la red social X, Sisi dijo el sábado que abordó la carta de Trump afirmando la posición y las preocupaciones de Egipto sobre la seguridad hídrica del país en relación con la disputada Gran Presa del Renacimiento Etíope.

El viernes, Trump dijo que estaba dispuesto a reanudar la mediación entre ambos países para resolver la disputa sobre la represa etíope, que tanto Egipto como Sudán consideran una grave amenaza para los suministros vitales de agua.

Egipto se opone desde hace tiempo al proyecto debido a la preocupación por su futuro suministro de agua del Nilo, del que depende en gran medida. Sudán, otro país aguas abajo, ha expresado su preocupación por la regulación y seguridad de sus propios suministros de agua y represas.

El líder del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, también acogió con satisfacción la oferta de mediación de Trump el sábado.

Etiopía, la segunda nación más poblada del continente con más de 120 millones de habitantes, considera que la presa de US$ 5.000 millones en un afluente del Nilo es fundamental para sus ambiciones económicas. Ha rechazado repetidamente las reclamaciones de Egipto.

(Reporte de Menna Alaa El-Din y Muhammad Al Gebaly; editado en español por Carlos Serrano)