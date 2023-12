Por Amina Ismail, Farah Saafan y Nafisa Eltahir

EL CAIRO, 10 dic (Reuters) - Los egipcios comenzaron a votar el domingo en unas elecciones presidenciales que podrían otorgar a Abdel Fattah al Sisi un tercer mandato, mientras el país enfrenta una profunda crisis económica y una guerra en su frontera con Gaza.

Si Sisi gana un nuevo mandato de seis a√Īos, sus prioridades inmediatas ser√°n controlar una inflaci√≥n casi r√©cord, gestionar una escasez cr√≥nica de divisas y evitar las repercusiones del conflicto entre Israel y los combatientes de Ham√°s en Gaza.

Las votaciones se extienden a lo largo de tres días, y los resultados se anunciarán el 18 de diciembre.

Canciones patri√≥ticas sonaron en bucle al abrirse los colegios electorales el domingo por la ma√Īana en El Cairo, donde proliferaron las im√°genes de Sisi en las semanas previas a las elecciones. La polic√≠a antidisturbios se despleg√≥ en los accesos a la plaza Tahrir, en el centro de la capital.

Los críticos consideran que las elecciones son una farsa tras una década de represión de la disidencia.

Tres candidatos se han presentado para enfrentar a Sisi, ninguno de ellos de alto perfil. El aspirante más destacado desistió de su candidatura en octubre, alegando que funcionarios y matones habían atacado a sus partidarios, acusaciones desestimadas por la autoridad electoral nacional.

Las autoridades y los comentaristas de los medios de comunicación locales, férreamente controlados, han instado a los egipcios a votar, aunque algunas personas afirmaron días antes de las elecciones que no sabían cuándo se iban a celebrar. Otros afirmaron que votar no cambiaría mucho las cosas.

"Sab√≠a que hab√≠a elecciones, pero no ten√≠a ni idea de cu√°ndo. S√≥lo lo sab√≠a por las campa√Īas masivas de Sisi por las calles", dijo Aya Mohamed, una ejecutiva de marketing de 35 a√Īos. "Me siento indiferente ante las elecciones porque no habr√° ning√ļn cambio real".

Como jefe del Ej√©rcito, Sisi dirigi√≥ el derrocamiento en 2013 del primer presidente elegido democr√°ticamente en Egipto, Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, antes de ganar la presidencia al a√Īo siguiente con el 97% de los votos. En 2018 obtuvo el mismo margen de victoria.

Ha supervisado una represión que ha barrido a activistas liberales y de izquierda, así como a islamistas. Los grupos de derechos humanos afirman que decenas de miles de personas han sido encarceladas.

Sisi y sus partidarios afirman que la represi√≥n era necesaria para estabilizar Egipto y contrarrestar el extremismo islamista. Se ha presentado a s√≠ mismo como un baluarte de la estabilidad mientras estallaban conflictos en las fronteras del pa√≠s, en Libia, y este a√Īo en Sud√°n y Gaza.

La población egipcia, de 104 millones de habitantes y en rápido crecimiento, enfrenta un alza de los precios y otras presiones económicas, y algunos se quejan de que el Estado ha dado prioridad a costosos megaproyectos mientras toma más deuda.

"Vamos a votar por √©l (Sisi)", afirm√≥ Sabreen Khalifa, de 40 a√Īos y madre de cinco hijos, en Giza. "Pero queremos que baje los precios. La comida, las medicinas, el alquiler (...) todo es muy caro".

