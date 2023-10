Por Steve Holland y Nidal al-Mughrabi

TEL AVIV/GAZA, 19 oct (Reuters) - Egipto acordó reabrir su cruce fronterizo con la Franja de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a los palestinos, dijo Estados Unidos, en momentos en que se agudiza la crisis en el estrecho enclave y estallan protestas contra Israel en todo el Oriente Medio.

La región continuaba volátil el jueves después de una explosión ocurrida el martes en el hospital Al-Ahli al-Arabi de Gaza, que según funcionarios palestinos mató a 471 personas y se debió a un ataque aéreo israelí.

Israel y Estados Unidos dijeron que la causa fue un lanzamiento frustrado de un proyectil por parte de militantes palestinos en Gaza, que negaron su responsabilidad.

Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, dijo en la red social X que en el hospital "aparentemente murieron varias decenas de personas", una cifra mucho menor que la informada por los funcionarios palestinos.

En medio de la indignación por la explosión en el hospital, surgieron protestas en la ocupada Cisjordania, así como en Irán, Jordania, Líbano, Túnez y otros lugares.

Las fuerzas israelíes mataron a tiros a dos adolescentes palestinos en Cisjordania durante las protestas, dijeron funcionarios palestinos, mientras que las fuerzas de seguridad libanesas dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes que lanzaban proyectiles cerca de la embajada de Estados Unidos, según mostraron imágenes de televisión.

En medio de temores de que el conflicto pudiera extenderse más allá de Gaza, Biden había planeado reunirse con líderes árabes. Pero Jordania canceló su cumbre con líderes de Egipto y la Autoridad Palestina después de la explosión en el hospital.

Mientras volaba a casa después de una visita de menos de ocho horas a Israel, el presidente estadounidense, Joe Biden, conversó por teléfono sobre la ayuda a Gaza con el mandatario egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, a última hora del miércoles.

Biden dijo a periodistas que Sisi acordó abrir el cruce de Rafah desde Egipto a Gaza para permitir que unos 20 camiones que transportan ayuda humanitaria ingresen al enclave, donde las personas sufren desesperadamente por la falta de alimentos, agua, combustible y otros artículos esenciales después de que Israel inició un bloqueo y ataques aéreos hace 12 días.

Biden no dio un cronograma para la apertura, pero el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que ocurriría en los próximos días luego de las reparaciones en carreteras.

Si bien el acuerdo fue un gran avance, el flujo de ayuda aún será inferior a la necesidad percibida.

El jefe de asistencia humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, dijo al Consejo de Seguridad el miércoles que la organización buscaba llevar las entregas de ayuda a Gaza a 100 camiones por día, el nivel previo al actual conflicto entre Israel y Hamás

Biden debía hablar desde la Casa Blanca a las 8 pm ET del jueves (0000 GMT del viernes) sobre la respuesta de Estados Unidos a los ataques de Hamás contra Israel y la guerra de Rusia contra Ucrania, dijo la Casa Blanca. También el jueves, el primer ministro británico, Rishi Sunak, debía visitar Israel. Egipto, que anteriormente había dicho que el cruce de Rafah no estaba técnicamente cerrado pero que era inoperable debido a los bombardeos israelíes, dijo que Sisi y Biden acordaron brindar ayuda al enclave palestino. (Reporte de Nidal al-Mughrabi en Gaza, Steve Holland en Tel Aviv y a bordo del Air Force One, en las oficinas de Washington y Jerusalén; Escrito por Cynthia Osterman. Editado en español por Marion Giraldo)