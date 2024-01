El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha acusado a las autoridades de Israel de entorpecer la entrega de ayuda humanitaria a través del paso de Rafá y ha señalado que su país no es responsable de que la asistencia llegue a la Franja de Gaza a cuentagotas.

"El cruce de Rafá está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 30 días de cada mes", ha recalcado el presidente egipcio, que culpa a las medidas israelíes de entorpecer la entrada de ayuda.

"Esta es una forma de presión que la parte israelí está ejerciendo sobre la Franja de Gaza para lograr la liberación de los rehenes", ha apuntado directamente Al Sisi durante su intervención en una ceremonia de aniversario de la Policía, según recoge el diario 'Youm7'.

"No podemos cerrar el cruce de Rafá para impedir que entre la ayuda en Gaza (...) y no hay necesidad de estar publicando declaraciones del Servicio de Información, Exteriores, o Interior. (...) Eso no lo hacemos", ha zanjado.