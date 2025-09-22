Egipto anuncia indulto para destacado activista que pasó seis años entre rejas

LA NACION

Egipto anuncia indulto para destacado activista que pasó seis años entre rejasUncredited - AP

EL CAIRO, Egipto (AP) — Las autoridades egipcias anunciaron el lunes el indulto presidencial al destacado activista Alaa Abd el-Fattah, según informaron su abogado Khaled Ali y un anuncio de la televisora estatal de Egipto.

Abd el-Fattah, que lleva seis años en prisión, es un activista destacado y fue una voz líder en el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011 en el país. Realizó huelgas de hambre entre rejas y su calvario se convirtió en un símbolo del retroceso democrático en Egipto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

