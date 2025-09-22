Egipto anuncia indulto para destacado activista que pasó seis años entre rejas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
EL CAIRO, Egipto (AP) — Las autoridades egipcias anunciaron el lunes el indulto presidencial al destacado activista Alaa Abd el-Fattah, según informaron su abogado Khaled Ali y un anuncio de la televisora estatal de Egipto.
Abd el-Fattah, que lleva seis años en prisión, es un activista destacado y fue una voz líder en el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011 en el país. Realizó huelgas de hambre entre rejas y su calvario se convirtió en un símbolo del retroceso democrático en Egipto.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Derechos Humanos
Más leídas
- 1
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi
- 2
Un timbre, dos hendijas y un secreto: así cayó el búnker que operaba como un negocio invisible
- 3
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 4
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo