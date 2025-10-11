Egipto anuncia que acogerá una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha anunciado este sábado que su país, concretamente la ciudad de Sharm el Sheij, acogerá una conferencia internacional sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza, donde hay ahora mismo un alto el fuego en vigor con vistas a la inminente liberación de rehenes y prisioneros.

"El presidente Al Sisi ha apuntado la intención de Egipto de acoger una conferencia internacional para la pronta recuperación y reconstrucción", ha informado la Presidencia egipcia en un comunicado oficial.

Al Sisi ha resaltado además "la importancia del despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza" y de "que se legitime internacionalmente el acuerdo a través del Consejo de Seguridad de la ONU".

Al Sisi ha realizado estas declaraciones durante una conversación telefónica con el presidente chipriota, Nikos Christodoulidis, en la que ambos han repasado la situación en Oriente Próximo. El mandatario chipriota ha expresado el "total respaldo" de su país al acuerdo para el alto el fuego y su aplicación.

Ambos han tratado los aspectos clave del acuerdo, como "la liberación de los rehenes y presos, la entrada de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción de la Franja de Gaza".

Además, Al Sisi ha invitado a Christodoulidis a asistir a la ceremonia prevista para "la firma del acuerdo para parar la guerra en Gaza" y ambos han abordado el estado de las relaciones bilaterales.

Este mismo sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha informado de una conversación telefónica entre su ministro, Badr Abdelati, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, precisamente para tratar las próximas citas en suelo egipcio.